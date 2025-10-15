Польща будуватиме склади й логістичні хаби біля кордонів з Росією та Білоруссю

На складах і логістичних хабах у кожному прикордонному повіті Польщі зберігатимуть елементи проєкту "Щит Схід"

Польський солдат (Фото: EPA)

У кожному польському повіті у воєводствах, що межують з Росією, Литвою, Білоруссю й Україною, створять склади та логістичні хаби, де зберігатимуться елементи проєкту "Щит Схід". Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик під час візиту на кордон з Білоруссю, передає PAP.

За його словами, упродовж наступних 14 місяців у кожній прикордонній гміні будуть створені спеціальні складські приміщення для зберігання інженерних елементів, що сприятимуть гарантуванню безпеки держкордонів.

Заступник міністра оборони також додав, що у кожному повіті буде створено логістичний хаб, який має забезпечити готовність армії та різних служб до дій у випадку надзвичайних ситуацій.