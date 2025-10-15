Польща будуватиме склади й логістичні хаби біля кордонів з Росією та Білоруссю
У кожному польському повіті у воєводствах, що межують з Росією, Литвою, Білоруссю й Україною, створять склади та логістичні хаби, де зберігатимуться елементи проєкту "Щит Схід". Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик під час візиту на кордон з Білоруссю, передає PAP.
За його словами, упродовж наступних 14 місяців у кожній прикордонній гміні будуть створені спеціальні складські приміщення для зберігання інженерних елементів, що сприятимуть гарантуванню безпеки держкордонів.
Заступник міністра оборони також додав, що у кожному повіті буде створено логістичний хаб, який має забезпечити готовність армії та різних служб до дій у випадку надзвичайних ситуацій.
- 12 вересня Польща повністю закрила кордон з Білоруссю на тлі російсько-білоруських навчань "Захід". У ніч проти 25 вересня Польща частково відкрила кордон з Білоруссю.
- 30 вересня центр при РНБО заявляв, що Росія може випробувати міцність кордону Польщі, заславши диверсантів.
- 4 жовтня повідомлялося, що Польща відправлятиме військових для охорони кордонів з Німеччиною й Литвою.
