Taurus для України. Аналітик Рябих розповів про причини тиску на партнерів та Німеччину

Аналітик Рябих акцентував, що Taurus здатні вражати захищені об’єкти та укріплені бункери на тимчасово окупованих територіях

Мітинг на підтримку України щодо надання Taurus (Фото: EPA)

В України є кілька причин для того, щоб тиснути на партнерів та Німеччину, зокрема, щодо надання далекобійних ракет Taurus, серед них: більша кількість ракет в арсеналі Збройних Сил України під конкретні завдання. Про це в коментарі для LIGA.net розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

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Рябих розповів, що перша причина тиску на партнерів – більша кількість ракет в арсеналі ЗСУ під конкретні завдання.

"У німців близько 120 ракет у боєздатному стані, ще 240 реально відновити. Кілька десятків із них можна було б передати Україні", – зазначив він.

Друга причина, зазначив він, – Taurus здатні вражати захищені об’єкти та укріплені бункери на тимчасово окупованих територіях. І з усіх цілей чи не найбільш "жирна" для України – Кримський міст, наголосив він.

Рябих розповів, що ракета Taurus має тандемну бетонобійну бойову частину масою 480 кг: перша частина пробиває бетон, далі у пробоїну входить основна, вибухає зсередини та завдає потужного руйнування.

"Об’єкт буквально розноситься. Ось головне, що відрізняє Taurus від британських і французьких схожих Storm Shadow і SCALP-EG, які нам уже дають", – пояснив він.

Він додав, що якщо порівнювати в максимальних версіях, то Taurus може летіти до 580 км, а Storm Shadow/SCALP-EG – 450-480 км. В інших версіях усі три типи ракет летять майже однаково – по 480 км.

15 березня 2024 року стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.

26 березня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що отримує від Берліна "невдоволені коментарі", коли Україна закликає Німеччину передати далекобійні крилаті ракети Taurus.

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