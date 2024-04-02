Taurus для України. Аналітик Рябих розповів про причини тиску на партнерів та Німеччину
В України є кілька причин для того, щоб тиснути на партнерів та Німеччину, зокрема, щодо надання далекобійних ракет Taurus, серед них: більша кількість ракет в арсеналі Збройних Сил України під конкретні завдання. Про це в коментарі для LIGA.net розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.
Рябих розповів, що перша причина тиску на партнерів – більша кількість ракет в арсеналі ЗСУ під конкретні завдання.
"У німців близько 120 ракет у боєздатному стані, ще 240 реально відновити. Кілька десятків із них можна було б передати Україні", – зазначив він.
Друга причина, зазначив він, – Taurus здатні вражати захищені об’єкти та укріплені бункери на тимчасово окупованих територіях. І з усіх цілей чи не найбільш "жирна" для України – Кримський міст, наголосив він.
Рябих розповів, що ракета Taurus має тандемну бетонобійну бойову частину масою 480 кг: перша частина пробиває бетон, далі у пробоїну входить основна, вибухає зсередини та завдає потужного руйнування.
"Об’єкт буквально розноситься. Ось головне, що відрізняє Taurus від британських і французьких схожих Storm Shadow і SCALP-EG, які нам уже дають", – пояснив він.
Він додав, що якщо порівнювати в максимальних версіях, то Taurus може летіти до 580 км, а Storm Shadow/SCALP-EG – 450-480 км. В інших версіях усі три типи ракет летять майже однаково – по 480 км.
- 15 березня 2024 року стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.
- 26 березня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що отримує від Берліна "невдоволені коментарі", коли Україна закликає Німеччину передати далекобійні крилаті ракети Taurus.
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