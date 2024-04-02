Taurus для Украины. Аналитик Рябых рассказал о причинах давления на партнеров и Германию
У Украины есть несколько причин для того, чтобы давить на партнеров и Германию, в частности, относительно предоставления дальнобойных ракет Taurus, среди них: большее количество ракет в арсенале Вооруженных Сил Украины под конкретные задачи. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.
Рябых рассказал, что первая причина давления на партнеров – большее количество ракет в арсенале ВСУ под конкретные задачи.
"У немцев около 120 ракет в боеспособном состоянии, еще 240 реально восстановить. Несколько десятков из них можно было бы передать Украине", – отметил он.
Вторая причина, отметил он, – Taurus способны поражать защищенные объекты и укрепленные бункеры на временно оккупированных территориях. И из всех целей едва ли не самая "жирная" для Украины – Крымский мост, подчеркнул он.
Рябых рассказал, что ракета Taurus имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 480 кг: первая часть пробивает бетон, далее в пробоину входит основная, взрывается изнутри и наносит мощное разрушение.
"Объект буквально разносится. Вот главное, что отличает Taurus от британских и французских похожих Storm Shadow и SCALP-EG, которые нам уже дают", – объяснил он.
Он добавил, что если сравнивать в максимальных версиях, то Taurus может лететь до 580 км, а Storm Shadow/SCALP-EG – 450-480 км. В других версиях все три типа ракет летят почти одинаково – по 480 км.
- 15 марта 2024 года стало известно, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.
- 26 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что получает от Берлина "недовольные комментарии", когда Украина призывает Германию передать дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
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