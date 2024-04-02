Taurus для Украины. Аналитик Рябых рассказал о причинах давления на партнеров и Германию

Аналитик Рябых акцентировал, что Taurus способны поражать защищенные объекты и укрепленные бункеры на временно оккупированных территориях

Митинг в поддержку Украины относительно предоставления Taurus (Фото: EPA)

У Украины есть несколько причин для того, чтобы давить на партнеров и Германию, в частности, относительно предоставления дальнобойных ракет Taurus, среди них: большее количество ракет в арсенале Вооруженных Сил Украины под конкретные задачи. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

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Рябых рассказал, что первая причина давления на партнеров – большее количество ракет в арсенале ВСУ под конкретные задачи.

"У немцев около 120 ракет в боеспособном состоянии, еще 240 реально восстановить. Несколько десятков из них можно было бы передать Украине", – отметил он.

Вторая причина, отметил он, – Taurus способны поражать защищенные объекты и укрепленные бункеры на временно оккупированных территориях. И из всех целей едва ли не самая "жирная" для Украины – Крымский мост, подчеркнул он.

Рябых рассказал, что ракета Taurus имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 480 кг: первая часть пробивает бетон, далее в пробоину входит основная, взрывается изнутри и наносит мощное разрушение.

"Объект буквально разносится. Вот главное, что отличает Taurus от британских и французских похожих Storm Shadow и SCALP-EG, которые нам уже дают", – объяснил он.

Он добавил, что если сравнивать в максимальных версиях, то Taurus может лететь до 580 км, а Storm Shadow/SCALP-EG – 450-480 км. В других версиях все три типа ракет летят почти одинаково – по 480 км.

15 марта 2024 года стало известно, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

26 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что получает от Берлина "недовольные комментарии", когда Украина призывает Германию передать дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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