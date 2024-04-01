Telegram можуть заблокувати в разі "критичного витоку інформації" — голова комітету Ради

Юрчишин заявив, що немає жодної гарантії того, що інформація з Telegram не видається російським спецслужбам

Ярослав Юрчишин (Фото: Ярослав Юрчишин/Facebook)

В Україні можуть заблокувати Telegram у разі "серйозної критичної ситуації із витоком інформації". Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, для блокування Telegram необхідно мати чітку аргументацію — наприклад, рішення про санкції Ради нацбезпеки та оборони.

"А для цього має відбутися серйозна критична ситуація з витоком інформації. Дуже не хотілося б, щоб це сталося, тому нам потрібно зробити вибір. Мабуть, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ", – сказав Юрчишин.

Він зазначив, що немає 100% інформації про те, що Павло Дуров справді володіє месенджером.

"З його слів, так. А він справді мало що говорить. До того ж немає інформації про те, що Дуров відмовився від російського паспорта. Він зараз громадянин ОАЕ, але це не передбачає відмови від російського громадянства", – заявив нардеп.

Парламентар наголосив, що не можна виключати того, що Telegram зберігає комунікацію з режимом диктатора Володимира Путіна.

"Тобто фіксація проблем, фіксація того, що мережа не працює, фіксація викликів, які у нас стоять для національної безпеки, винесення це РНБО, рішення РНБО, указ президента, ведення дії указу президента. Чи ця карта залишається на столі? Так. Або її можна залучити? Так, якщо якийсь удар по нашій інформаційній безпеці буде дуже болючим", – резюмував голова комітету.

7 березня нардеп від Голосу Ярослав Юрчишин у коментарі LIGA.net заявив, що комітет ВР з питань свободи слова не має механізмів, які змусили б анонімні Telegram-канали реєструватися як медіа та деанонімізуватися.

21 березня в Україні ініціювали законопроєкт щодо регулювання платформи Telegram.

25 березня Юрчишин у коментарі LIGA.net повідомив, що комітет подав запит до Державної податкової служби про перевірку Telegram та каналів у ньому. Наразі відомство не відповіло.

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