Telegram могут заблокировать при "критической утечке информации" — глава комитета Рады

Юрчишин заявил, что нет никакой гарантии того, что информация из Telegram не выдается российским спецслужбам

Ярослав Юрчишин (Фото: Ярослав Юрчишин/Facebook)

В Украине могут заблокировать Telegram в случае "серьезной критической ситуации с утечкой информации". Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью РБК-Украина.

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По его словам, для блокировки Telegram необходимо иметь четкую аргументацию — например, решение о санкциях Совета нацбезопасности и обороны.

"А для этого должна произойти серьезная критическая ситуация с утечкой информации. Очень не хотелось бы, чтобы это произошло, поэтому нам нужно сделать выбор. Вероятно, какой-то контроль над Telegram со стороны России есть и у нас нет гарантий, что вся информация отдельных людей там под защитой и не выдается секретным службам РФ", — сказал Юрчишин.

Он отметил, что нет 100% информации о том, что Павел Дуров действительно владеет мессенджером.

"По его словам, да. А он действительно мало что говорит. К тому же нет информации о том, что Дуров отказался от российского паспорта. Он сейчас гражданин ОАЭ, но это не предполагает отказа от российского гражданства", — заявил нардеп.

Парламентарий подчеркнул, что нельзя исключать того, что Telegram сохраняет коммуникацию с режимом диктатора Владимира Путина.

"То есть фиксация проблем, фиксация того, что сеть не работает, фиксация вызовов, которые у нас стоят для национальной безопасности, вынесение это СНБО, решение СНБО, указ президента, ведение действия указа президента. Или эта карта остается на столе? Да. Или ее можно задействовать? Да, если какой-то удар по нашей информационной безопасности будет очень болезненным", — резюмировал глава комитета.

7 марта нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин в комментарии LIGA.net заявил, что комитет ВР по вопросам свободы слова не имеет механизмов, которые заставили бы анонимные Telegram-каналы регистрироваться как медиа и деанонимизироваться.

21 марта в Украине инициировали законопроект по регулированию платформы Telegram.

25 марта Юрчишин в комментарии LIGA.net сообщил, что комитет подал запрос в Государственную налоговую службу о проверке Telegram и каналов в нем. В настоящее время ведомство не ответило.

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