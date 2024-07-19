Топгенерал США Каволі: Українці мають чудову стратегію ведення війни

Крістофер Каволі (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал армії США Крістофер Каволі вважає, що подальший перебіг українсько-російської війни стає дедалі складніше спрогнозувати, однак українці наразі мають "чудову стратегію". Таку думку він висловив під час дискусії в Аспен Інституті, передає Голос Америки.

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"Один із викликів, який ми бачимо, й один із найбільших уроків, які, на мою думку, ми можемо винести з війни в Україні, полягає в тому, що в сучасних війнах ви або перемагаєте швидко, або на вас чекає довга робота, повна непередбачуваних поворотів. І це те, де ми перебуваємо зараз", – сказав Каволі.

Генерал зазначив, що перебіг війни залежатиме від здатності "генерувати силу", зокрема від того, яка сторона зможе накопичувати "якісну силу швидше і скористатися цим".

За словами Каволі, українці наразі генерують таку силу і вміло вибудовують свою стратегію. Він зазначив, що протягом останніх кількох місяців українці були зосереджені на захисті східних територій, не дозволяючи Росії вільно використовувати Крим і південь України для нападу, зберігаючи свій доступ до Чорного моря й генеруючи силу.

"Тож, я вважаю, що в них чудова стратегія. Це лише питання продовження її виконання", – наголосив генерал.

4 липня 2022 року Каволі став командувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі. Генерал має ступінь магістра з вивчення Росії (Russian studies) в Єльському університеті. Він також раніше працював директором з питань Росії в Об'єднаному штабі Пентагону.

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