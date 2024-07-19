Топ-генерал США Каволи: Украинцы имеют отличную стратегию ведения войны

Кристофер Каволи (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал армии США Кристофер Каволи считает, что дальнейшее течение украинско-российской войны становится все сложнее спрогнозировать, однако у украинцев есть "прекрасная стратегия". Такое мнение он высказал в ходе дискуссии в Аспен Институте, передает Голос Америки.

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"Один из вызовов, который мы видим, и один из самых больших уроков, которые, по моему мнению, мы можем извлечь из войны в Украине, заключается в том, что в современных войнах вы либо побеждаете быстро, либо вас ждет долгая работа, полная непредсказуемых поворотов. И это то, где мы находимся сейчас", – сказал Каволи.

Генерал отметил, что ход войны будет зависеть от способности "генерировать силу", в частности, от того, какая сторона сможет накапливать "качественную силу быстрее и воспользоваться этим".

По словам Каволи, украинцы сейчас генерируют такую силу и умело выстраивают свою стратегию. Он отметил, что за последние несколько месяцев украинцы были сосредоточены на защите восточных территорий, не позволяя России свободно использовать Крым и юг Украины для нападения, сохраняя свой доступ к Черному морю и генерируя силу.

"Итак, я считаю, что у них отличная стратегия. Это только вопрос продолжения ее исполнения", — подчеркнул генерал.

4 июля 2022 года Каволи стал командующим Объединенными силами НАТО в Европе. Генерал имеет степень магистра по изучению России (Russian studies) в Йельском университете. Он также ранее работал директором по России в Объединенном штабе Пентагона.

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