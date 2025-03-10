Трамп не виключає зупинку роботи уряду США

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalza/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення роботи уряду "може відбутися", і це станеться нібито з вини демократів. Про це він сказав журналістам на борту Air Force One, повідомляє CNN.

"Демократи хочуть цього. Вони хочуть знищити країну... Це [зупинка роботи уряду] може статися. Цього не повинно було статися, і, ймовірно, не станеться... Але це може статися, ніколи не знаєш", – сказав Трамп.

Щоб уникнути зупинки роботи уряду, був розроблений законопроєкт про тимчасове фінансування. Президент США вважає, що його врешті-решт ухвалять.

Також він закликав республіканців підтримати документ. Без нього державне фінансування закінчиться до кінця тижня.

"Палата представників і Сенат склали, за цих обставин, дуже хороший законопроєкт про фінансування! Усі республіканці повинні проголосувати (Будь ласка!) ТАК наступного тижня", – написав Трамп у Truth Social.

Голосування у підконтрольній республіканцям Палаті представників очікується у вівторок. Законопроєкт, який винесуть на голосування, продовжує фінансування уряду до 30 вересня.

Він покликаний виграти час для Трампа та лідерів республіканців, щоб протягом літа провести через Конгрес ключові пункти порядку денного президента США.

Зупинка роботи не припиняє критичні функції уряду США, але має негативні наслідки, як-от втрата продуктивності та економічні збитки. Згідно з оцінками Бюджетного управління Конгресу, п’ятитижневий шатдаун у 2018-2019 роках призвів до того, що економіка втратила близько $3 млрд.