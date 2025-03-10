Трамп не исключает остановку работы правительства США

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalza/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение работы правительства "может произойти", и это случится якобы по вине демократов. Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One, сообщает CNN.

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"Демократы хотят этого. Они хотят уничтожить страну... Это [остановка работы правительства] может произойти. Этого не должно было произойти, и, вероятно, не произойдет... Но это может произойти, никогда не знаешь", – сказал Трамп.

Чтобы избежать остановки работы правительства, был разработан законопроект о временном финансировании. Президент США считает, что его в конечном итоге примут.

Также он призвал республиканцев поддержать документ. Без него государственное финансирование завершится к концу недели.

"Палата представителей и Сенат составили, при этих обстоятельствах, очень хороший законопроект о финансировании! Все республиканцы должны проголосовать (Пожалуйста!) ДА на следующей неделе", – написал Трамп в Truth Social.

Голосование в подконтрольной республиканцам Палате представителей ожидается во вторник. Законопроект, который будет вынесен на голосование, продолжает финансирование правительства до 30 сентября.

Он призван выиграть время для Трампа и лидеров республиканцев, чтобы на протяжении лета провести через Конгресс ключевые пункты повестки дня президента США.

Остановка работы не прекращает критические функции правительства США, но влечет негативные последствия, такие как потеря продуктивности и экономический ущерб. Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса, пятинедельный шатдаун в 2018-2019 годах привел к тому, что экономика потеряла около $3 млрд.