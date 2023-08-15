Трамп отримав нове звинувачення щодо виборів 2020 року. Це вже четверта кримінальна справа

Колишній президент США Дональд Трамп отримав ще одне звинувачення у спробах скасувати результати виборів 2020 року у штаті Джорджія. Про це повідомив канал CNN із посиланням на обвинувальний акт.

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Це вже четверта кримінальна справа проти Трампа та друга за звинуваченням у спробі фальсифікації результатів виборів президента у 2020 році. Обвинувальний акт став результатом дворічного розслідування.

Список звинувачень включає пункти про нібито надання неправдивих заяв спікеру палати представників та державному секретарю Джорджії, а також спонукання до порушення ними присяги у грудні 2020 року та січні 2021 року.

Звинувачення заявляє, що Трамп та адвокат Джон Істман подали фальшиві документи у справі федерального суду в Джорджії, в яких хибно стверджувалося, що тисячі людей проголосували на виборах незаконно — сам 45 президент США заперечує будь-які правопорушення.

Прокурори стверджують, що існувала змова для зміни результатів виборів 2020 року на користь Трампа.

"Трамп та інші обвинувачені відмовилися визнати, що він програв, і вони свідомо та навмисно приєдналися до змови з метою незаконної зміни результату виборів на користь Трампа", — йдеться в обвинувальному акті.

6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвалися до Капітолія, щоб завадити оприлюдненню результатів президентських виборів. За чотири години поліція відновила порядок.

У штурмі Капітолія звинуватили неурядову організацію Oath Keepers ("Хранителі присяги"), трьом членам групи загрожує до 20 років ув'язнення.

2 серпня 2023 року Трамп отримав федеральне звинувачення у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

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