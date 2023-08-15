Трамп получил новое обвинение по выборам 2020 года. Это уже четвертое уголовное дело
Бывший президент США Дональд Трамп получил еще одно обвинение в попытках отменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на обвинительный акт.
Список обвинений включает пункты о якобы предоставлении неправдивых заявлений спикеру палаты представителей и государственному секретарю Джорджии, а также побуждении к нарушению ими присяги в декабре 2020 года и январе 2021-го.
Обвинение заявляет, что Трамп и адвокат Джон Истман подали фальшивые документы по делу федерального суда в Джорджии, в которых ложно утверждалось, что тысячи людей проголосовали на выборах незаконно — сам 45 президент США отрицает любые правонарушения.
Прокуроры утверждают, что существовал сговор для изменения результатов выборов 2020 года в пользу Трампа.
"Трамп и другие обвиняемые отказались признать, что он проиграл, и они сознательно и намеренно присоединились к сговору с целью незаконного изменения результата выборов в пользу Трампа", — сказано в обвинительном акте.
- 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать оглашению результатов президентских выборов. Через четыре часа полиция восстановила порядок.
- В штурме Капитолия обвинили неправительственную организацию Oath Keepers ("Хранители присяги"), трем членам группы грозит до 20 лет тюрьмы.
- 2 августа 2023 года Трамп получил федеральное обвинение по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.
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