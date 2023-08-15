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Трамп получил новое обвинение по выборам 2020 года. Это уже четвертое уголовное дело

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 09:36
Трамп получил новое обвинение по выборам 2020 года. Это уже четвертое уголовное дело - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Бывший президент США Дональд Трамп получил еще одно обвинение в попытках отменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на обвинительный акт. 

Это уже четвертое уголовное дело против Трампа и второе по обвинению в попытке фальсификации результатов выборов президента в 2020 году. Обвинительный акт стал результатом двухлетнего расследования. 

Список обвинений включает пункты о якобы предоставлении неправдивых заявлений спикеру палаты представителей и государственному секретарю Джорджии, а также побуждении к нарушению ими присяги в декабре 2020 года и январе 2021-го. 

Обвинение заявляет, что Трамп и адвокат Джон Истман подали фальшивые документы по делу федерального суда в Джорджии, в которых ложно утверждалось, что тысячи людей проголосовали на выборах незаконно — сам 45 президент США отрицает любые правонарушения. 

Прокуроры утверждают, что существовал сговор для изменения результатов выборов 2020 года в пользу Трампа. 

"Трамп и другие обвиняемые отказались признать, что он проиграл, и они сознательно и намеренно присоединились к сговору с целью незаконного изменения результата выборов в пользу Трампа", — сказано в обвинительном акте.
  • 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать оглашению результатов президентских выборов. Через четыре часа полиция восстановила порядок.
  • В штурме Капитолия обвинили неправительственную организацию Oath Keepers ("Хранители присяги"), трем членам группы грозит до 20 лет тюрьмы.
  • 2 августа 2023 года Трамп получил федеральное обвинение по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.

Читайте также: Разбор | "Почти предатель". Как новые обвинения могут сбить Трампа с президентской гонки

Дмитрий Гриниченко
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