Трамп розкритикував обмін ув'язненими та вимагає у Білого дому деталі

Дональд Трамп (Фото: EPA/DAVID MAXWELL)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розкритикував останній обмін в’язнями між країнами Заходу та Росією, запевнивши, що міг повернути ув'язнених американців на вигідніших умовах.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Кандидат від Республіканської партії закликав надати деталі обміну та припускав, що у процесі повернення людей залучені гроші.

"Тож коли вони збираються оприлюднити деталі обміну полоненими з Росією? Скільки людей ми отримуємо проти них? Ми також платимо їм готівкою? Чи дають вони нам готівку?" – написав він.

Він стверджує – США "ніколи не укладає вигідних угод ні про що, але особливо про обмін заручниками" та наголосив, що серед звільнених були "вбивці та бандити".

"Ми звільняємо вбивць, убивць чи бандитів? Просто цікаво, тому що ми ніколи не укладаємо вигідних угод ні про що, але особливо про обмін заручниками. Наші "перемовники" – це завжди сором для нас!" – вважає він.

Окрім цього, Трамп впевнений, що "повернув багато заручників", не надававши протилежній стороні нічого та "ніяких грошей".

1 серпня відбувся найбільший із часів холодної війни обмін ув'язненими між Росією й Білоруссю з одного боку та США, Словенією, Німеччиною й Великою Британією з іншого.

Американський президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс зустріли літак зі звільненими громадянами США під час великого обміну з Росією.

Агентство Reuters зазначило, що переговори щодо обміну ув’язненими тривали близько двох років.

Читайте також: Німеччина не помилувала Красікова, а депортувала його – Welt