Трамп раскритиковал обмен заключенными и требует у Белого дома детали
Кандидат в президенты США Дональд Трамп подверг критике последний обмен заключенными между странами Запада и Россией, заверив, что мог вернуть заключенных американцев на более выгодных условиях.
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Кандидат от Республиканской партии призвал предоставить детали обмена и предполагал, что в процессе возвращения людей привлечены деньги.
"Так когда они собираются обнародовать детали обмена пленными с Россией? Сколько людей мы получаем по сравнению с ними? Мы также платим им наличными? Дают ли они нам наличные?" – написал он.
Он утверждает – США "никогда не заключает выгодных соглашений ни о чем, но особенно об обмене заложниками" и отметил, что среди освобожденных были "убийцы и бандиты".
"Мы освобождаем убийц, убийц или бандитов? Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем выгодных соглашений ни о чем, но особенно об обмене заложниками. Наши "переговорщики" – это всегда позор для нас!" – считает он.
Кроме этого, Трамп уверен, что "вернул много заложников", не предоставив противоположной стороне ничего и "никаких денег".
- 1 августа состоялся самый крупный со времен холодной войны обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Словенией, Германией и Великобританией с другой.
- Американский президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис встретили самолет с освобожденными гражданами США во время большого обмена с Россией.
- Агентство Reuters отметило, что переговоры по обмену заключенными продолжались около двух лет.
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