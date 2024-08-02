Переговоры об обмене заключенными между Западом и Россией длились два года – Reuters

Россия во время переговоров настаивала на освобождении киллера Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство

Возвращение граждан США (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Переговоры по обмену заключенными, который состоялся 1 августа между Россией и странами Запада, продолжались около двух лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных чиновников в администрации президента США Джо Байдена.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Процесс включал в себя тайные переговоры и сложные дипломатические действия с участием Германии, России и США, которые имели в нем разные интересы, пишут журналисты.

Переговоры начались два года назад еще до задержания журналиста Эвана Гершковича. В течение нескольких месяцев после задержания американской баскетболистки Бритни Грайнер в России в феврале 2022 года Москва была готова к разговору, заявили официальные лица США.

Они неоднократно обращались в Вашингтон с предложением – Грайнер может быть освобождена, как и бывший американский морпех Пол Уилан, осужденный в РФ за шпионаж (обвинение, которое и он, и США отрицают), но только в рамках соглашения по российскому киллеру Вадиму Красикову, который отбывал пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Представители США сочли это предложение несерьезным, пишут журналисты.

В декабре 2022 года Грайнер освободили в рамках обмена с Россией на торговца оружием Виктора Бута, а Уилан остался в российской тюрьме.

В начале 2023 года советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан встретился со своим немецким коллегой Йенсом Плетнером, чтобы попытаться выяснить, как заключить соглашение по Уилану. А 17 апреля того же года госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу на этот счет с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Японии. Тогда США предложили включить в обмен Алексея Навального. Германия должна была выдать Красикова. Однако Навальный умер в феврале 2024 года в тюрьме, поэтому этот план не удалось реализовать.

В марте 2023 года россияне задержали журналиста The Wall Street Journal Гершковича, обвинив его в шпионаже. А в октябре в РФ заключили в тюрьму российско-американскую журналистку Алсу Курмашеву, которая приехала навестить семью в Татарстане. После этого Вашингтон сделал еще одно предложение Москве по обмену, которое не включало Красикова, но оно было отвергнуто Кремлем, рассказал один из собеседников Reuters.

16 января 2024 года Байден позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу, пригласив его на встречу в Белом доме, где вопрос заключенных должен быть главным в повестке дня. В ходе переговоров США и Германия достигли предварительной договоренности о соглашении, которое включало Красикова. Вашингтон передал свое новое предложение Москве. Впоследствии из России начали поступать обнадеживающие сигналы: начались, а затем ускорились судебные процессы над Гершковичем и Курмашевой.

Две недели назад Белый дом получил официальное уведомление о том, что Россия готова принять соглашение, сообщили представители США.

"В начале июля россияне дали принципиальное согласие (на обмен), а в конце июля они его приняли. И тогда межведомственная целевая группа начала работать над завершением сложных договоренностей по обмену", — сказал американский чиновник.

На этой неделе Салливан позвонил семьям задержанных американцев с сообщением – пора приехать в Белый дом и встретиться с президентом, у которого будут "некоторые новости по их делу".

1 августа состоялся самый крупный со времен холодной войны обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Словенией, Германией и Великобританией с другой.

Американский президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис встретили самолет с освобожденными гражданами США во время большого обмена с Россией.

Читайте также: Германия не помиловала Красикова, а депортировала его – Welt