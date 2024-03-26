Трамп та республіканці діють проти інтересів України та Європи — МЗС Польщі

Дональд Трамп (Фото: EPA/MARK HUMPHREY)

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що 45-й президент США Дональд Трамп та його однопартійці-республіканці суперечать своїми діями інтересам Варшави, України та Європи. Про це він сказав в інтерв'ю RMF 24.

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За його словами, Польща має контакти з Трампом та його командою.

"Але проблема в тому, що в цій кампанії, на наш погляд, республіканці діють таким чином, що суперечить інтересам Європи, Польщі та України", – сказав Шейна.

Він зазначив, що незалежно від результатів виборів у США стосунки Варшави та Вашингтона будуть хорошими, але "ніколи не будуть кращими, ніж зараз, під час президентства Джо Байдена".

Також дипломат заявив, що удари України по нафтопереробних заводах у Росії "допустимі та адекватні", оскільки не торкаються цивільного населення.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

9 березня 2024 року Трамп назвав Байдена "ідіотом, з яким [Путін] може впоратися".

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