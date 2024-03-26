Трамп и республиканцы действуют против интересов Украины и Европы — МИД Польши

Дональд Трамп (Фото: EPA/MARK HUMPHREY)

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что 45 президент США Дональд Трамп и его однопартийцы-республиканцы противоречат своими действиями интересам Варшавы, Украины и Европы. Об этом он сказал в интервью RMF 24.

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По его словам, Польша имеет контакты с Трампом и его командой.

"Но проблема в том, что в этой кампании, с нашей точки зрения, республиканцы действуют таким образом, который противоречит интересам Европы, Польши и Украины", — сказал Шейна.

Он отметил, что независимо от результатов выборов в США, отношения Варшавы и Вашингтона будут хорошими, но "никогда не будут лучше, чем сейчас, во время президентства Джо Байдена".

Также дипломат заявил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России "допустимы и адекватны", так как не затрагивают гражданское население.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

9 марта 2024 года Трамп назвал Байдена "идиотом, с которым [Путин] может справиться".

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