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Трамп внесе деякі зміни, я впевнений, ми боїмося чогось божевільного — Зеленський

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 10:29
Трамп внесе деякі зміни, я впевнений, ми боїмося чогось божевільного — Зеленський - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA/Robert Ghement)

Президент Володимир Зеленський не знає, чи радикально змінить політику США 45 президент Дональд Трамп у разі перемоги на виборах 2024 року. Про це він повідомив в інтерв'ю Digi24.

За його словами, кожна зміна у світі має вплив, проте він не знає, хто здобуде перемогу на виборах у США.

"Це рішення американського народу. Трамп внесе деякі зміни. Я не впевнений на 100%, що все зміниться, я не можу бути впевненим. Є інститути, політика працює за певними правилами, американці мають своє бачення і цінності, і це дуже важливо", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що якщо відбуваються радикальні зміни, то "люди зупинять вас, якщо ви захочете зробити щось божевільне".

"Ми певною мірою цього боїмося. Ми багато працювали зі США, і якщо щось зміниться, природно, ми боїмося. Я не можу оцінити, якою мірою відбудуться ці зміни, але боюся, так", – заявив глава держави.

  • У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.
  • Також він говорив, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.
  • У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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Дмитро Гриниченко
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