Трамп внесет некоторые изменения, я уверен, мы боимся чего-то безумного — Зеленский

Президент Владимир Зеленский не знает, изменит ли радикально политику США 45 президент Дональд Трамп в случае победы на выборах 2024 года. Об этом он сообщил в интервью Digi24.

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По его словам, каждое изменение в мире имеет влияние, однако он не знает, кто одержит победу на выборах в США.

"Это решение американского народа. Трамп внесет некоторые изменения. Я не уверен на 100%, что все изменится, я не могу быть уверен. Есть институты, политика работает по определенным правилам, у американцев есть свое видение и ценности, и это очень важно", — сказал Зеленский.

Он отметил, что если происходят радикальные перемены, то "люди остановят вас, если вы захотите сделать что-то безумное".

"Мы в некоторой степени этого боимся. Мы много работали с США, и если что-то изменится, естественно, мы боимся. Я не могу оценить, в какой степени произойдут эти изменения, но боюсь, да", — заявил глава государства.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать большую войну против Украины.

В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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