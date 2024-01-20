Трамп вимагатиме, щоб Європа більше платила за оборону, але це стара політика — Джонсон

Джонсон звернувся до прихильників Трампа серед республіканців і заявив, що Америка "не стане знову великою", якщо Путін переможе

Борис Джонсон (Фото: EPA/Tolga Akmen)

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що 45-й президент США Дональд Трамп вимагатиме, аби Європа більше платила за власну оборону. Про це він написав у колонці для Daily Mail.

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За його словами, вимагати від європейців великих видатків на оборону – це давня політика США та Британії.

"Усім його прихильникам у Республіканській партії, скептично налаштованим щодо України, я говорю: як ви зможете знову зробити Америку великою, якщо дозволите російському тирану завдати повного приниження Заходу?" – заявив Джонсон.

Він зазначив, що світові "варто подорослішати" та звикнути до перспективи повернення Трампа до Білого дому.

"Якщо він вчинить правильно і підтримає українців (а я вірю, що так і буде), президентство Трампа може стати великою перемогою для миру", – наголосив політик.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, аби уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.

Байден, пояснюючи своє висування на другий термін, заявив, що у США є "величезні можливості зробити світ кращим і придушити Путіна".

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