Трамп потребует, чтобы Европа больше платила за оборону, но это старая политика — Джонсон

Джонсон обратился к сторонникам Трампа среди республиканцев и заявил, что Америка "не станет снова великой", если Путин победит

Борис Джонсон (Фото: EPA/Tolga Akmen)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что 45 президент США Дональд Трамп потребует, чтобы Европа больше платила за собственную оборону. Об этом он написал в колонке для Daily Mail.

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По его словам, требовать от европейцев больших расходов на оборону — это давняя политика США и Британии.

"Всем его скептически настроенным сторонникам в отношении Украины в Республиканской партии я говорю: как вы сможете снова сделать Америку великой, если позволите российскому тирану нанести полное унижение Западу?", — заявил Джонсон.

Он отметил, что миру "стоит повзрослеть" и привыкнуть к перспективе возвращения Трампа в Белый дом.

"Если он поступит правильно и поддержит украинцев (а я верю, что так и будет), президентство Трампа может стать большой победой для мира", — подчеркнул политик.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать большую войну против Украины.

Байден, объясняя свое выдвижение на второй срок, заявил, что у США есть "огромные возможности сделать мир лучше и подавить Путина".

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