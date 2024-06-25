Трамп заявив, що його "катували" у в’язниці, де він у 2023 році провів 20 хвилин

Відвідування в’язниці тривало близько 20 хвилин, після чого, сплативши заставу розміром $200 000, Трамп повернувся додому до Нью-Джерсі

Тюремне фото Дональда Трампа (Фото: EPA)

45-й президент США Дональд Трамп стверджує, що його "катували" під час перебування у в’язниці Фултона у 2023 році, де було зроблено його історичне фото під арештом. Про це написало видання Hill із посиланням на електронний лист від кампанії Трампа для збору коштів на президентські вибори.

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У лист, у якому рекламували кавові чашки із зображенням Трампа, критикували поводження з експрезидентом у в'язниці округу Фултон в штаті Джорджія та писали, що його "катували", коли він робив своє фото.

"Я хочу, щоб ви пам'ятали, що вони зробили зі мною. Вони катували мене у в'язниці округу Фултон і забрали мою фотографію. І знаєте що? Я розмістив її на чашці, щоб увесь світ побачив!" – цитують Трампа в електронному листі його кампанії.

У серпні 2023 року Трамп добровільно з'явився у в'язницю округу Фултон у справі про спроби змінити результати президентських виборів 2020 року. Там у нього зняли відбитки пальців і зробили фото, яке зробило його першим чинним чи колишнім президентом США, якому зробили фото під арештом.

Видання зазначило, що загалом його відвідування в’язниці тривало близько 20 хвилин, після чого, сплативши заставу розміром $200 000, Трамп повернувся додому до Нью-Джерсі.

15 травня Байден погодився на дебати з Трампом, закликавши його вибрати для цього дати. У відповідь Трамп заявив, що "готовий і хоче провести дебати у два запропоновані терміни – у червні та вересні".

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