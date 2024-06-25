Трамп заявил, что его "пытали" в тюрьме, где он в 2023 году провел 20 минут

Посещение тюрьмы заняло около 20 минут, после чего, оплатив залог в размере $200 000, Трамп вернулся домой в Нью-Джерси

Тюремное фото Дональда Трампа (Фото: EPA)

45-й президент США Дональд Трамп утверждает, что его "пытали" во время пребывания в тюрьме Фултона в 2023-м, где было сделано его историческое фото под арестом. Об этом написало издание Hill со ссылкой на электронное письмо от кампании Трампа для сбора средств на президентские выборы.

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В письме, в котором рекламировали кофейные чашки с изображением Трампа, критиковали обращение с экс-президентом в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия и писали, что его "пытали", когда он делал свое фото.

"Я хочу, чтобы вы помнили, что они сделали со мной. Они пытали меня в тюрьме округа Фултон и забрали мою фотографию. И знаете что? Я разместил ее на чашке, чтобы весь мир увидел!" – цитируют Трампа в электронном письме его кампании.

В августе 2023 года Трамп добровольно явился в тюрьму округа Фултон по делу о попытках изменить результаты президентских выборов 2020 года. Там у него сняли отпечатки пальцев и сделали фото, которое сделало его первым действующим или бывшим президентом США, которому сделали фото под арестом.

Издание отметило, что в целом его посещение тюрьмы заняло около 20 минут, после чего, оплатив залог в размере $200 000, Трамп вернулся домой в Нью-Джерси.

15 мая Байден согласился на дебаты с Трампом, призвав его выбрать для этого даты. В ответ Трамп заявил, что "готов и хочет провести дебаты в два предложенных срока – в июне и сентябре".

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