Трамп заявив, що може переконати Орбана відмовитися купувати російську нафту

Президент США вважає, що якщо попросить прем'єра Угорщини відмовитися від російської нафти, той може його послухати

Дональд Трамп (Фото: EPA/LUKAS COCH)

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може змінити свою думку щодо купівлі російської нафти. Про це він сказав на пресконференції з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Журналіст запитав, який меседж Трамп хоче надіслати Орбану, який відмовляється припиняти купувати російську нафту. На що він відповів, що той може незабаром змінити свою думку.

"Він мій друг, я ще не говорив із ним. Але в мене таке відчуття, що якби я це зробив, він би зупинився. У мене відчуття, що він змінить свою думку", – сказав Трамп.

Раніше цього ж дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не збирається відмовлятися від нафти з РФ, попри вимоги Трампа. За його словами, без цих постачань неможливо гарантувати безпечне забезпечення країни енергоресурсами.