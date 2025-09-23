Трамп заявив, що може переконати Орбана відмовитися купувати російську нафту
Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може змінити свою думку щодо купівлі російської нафти. Про це він сказав на пресконференції з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.
Журналіст запитав, який меседж Трамп хоче надіслати Орбану, який відмовляється припиняти купувати російську нафту. На що він відповів, що той може незабаром змінити свою думку.
"Він мій друг, я ще не говорив із ним. Але в мене таке відчуття, що якби я це зробив, він би зупинився. У мене відчуття, що він змінить свою думку", – сказав Трамп.
Раніше цього ж дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не збирається відмовлятися від нафти з РФ, попри вимоги Трампа. За його словами, без цих постачань неможливо гарантувати безпечне забезпечення країни енергоресурсами.
- 16 вересня американський сенатор Ліндсі Грем пригрозив Угорщині та Словаччині наслідками за купівлю російської нафти.
- 23 вересня президент США Трамп заявив, що готовий запровадити потужні мита проти Росії, що "зупинять кровопролиття" в Україні, але тільки разом із Європою.
