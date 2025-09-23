Трамп заявил, что может убедить Орбана отказаться покупать российскую нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может изменить свое мнение касательно покупки российской нефти. Об этом он сказал на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
Журналист спросил, какой месседж Трамп хочет направить Орбану, который отказывается прекращать покупать российскую нефть. На что он ответил, что тот может вскоре изменить свое мнение.
"Он мой друг, я еще не говорил с ним. Но у меня такое ощущение, что если бы я это сделал, он бы остановился. У меня ощущение, что он изменит свое мнение", – сказал Трамп.
Ранее в этот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не собирается отказываться от нефти из РФ, несмотря на требования Трампа. По его словам, без этих поставок невозможно гарантировать безопасное обеспечение страны энергоресурсами.
- 16 сентября американский сенатор Линдси Грэм пригрозил Венгрии и Словакии последствиями за покупку российской нефти.
- 23 сентября президент США Трамп заявил, что готов ввести мощные пошлины против России, что "остановят кровопролитие" в Украине, но только вместе с Европой.
