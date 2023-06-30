Трамп заявив, що Путін "дещо ослаблений". Знову заговорив про здачу територій України

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін "дещо ослаблений" нещодавнім "заколотом" терористів Вагнера, а тому, за його логікою, потрібно йти на переговори з Росією. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Reuters.

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За його словами, він не виключає, що Україні доведеться "поступитися територіями Росії, щоб зупинити війну", тобто визнати за ворогом тимчасово окуповані території.

"Все було б предметом переговорів, але українці, заслужили на великий кредит. Я думаю, що вони матимуть право залишити собі більшу частину того, що вони заробили, і я думаю, що РФ теж погодиться на це. Вам потрібен правильний посередник або переговорник, а у нас його зараз немає", — сказав Трамп.

Він зазначив, що США зараз мають "укласти мир" між Росією та Україною.

Також політик заявив, що Путін "постраждав" від "бунту" Вагнера та його ватажка Євгенія Пригожина.

"Можна сказати, що Путін все ще там, він все ще сильний, але він безперечно, я б сказав, трохи ослаб, принаймні, у свідомості багатьох людей. Однак, ви не знаєте, яка є альтернатива. Це могло б бути кращим, але могло б бути і набагато гіршим", — вважає 45-й президент США.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Чинний глава Білого дому



Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну — спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна військовим злочинцем та заявив, що Україна переможе. . Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Чинний глава Білого дому Джо Байден і Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії є губернатор Флориди Рон Десантіс.Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну — спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна військовим злочинцем та заявив, що Україна переможе.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він казав, що адміністрація чинного глави Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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