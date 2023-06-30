Трамп заявил, что Путин "несколько ослаблен". Опять заговорил о сдаче территорий Украины

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор Владимир Путин "несколько ослаблен" недавним "мятежом" террористов Вагнера, а поэтому, по его логике, нужно идти на переговоры с Россией. Об этом он сообщил в интервью агенству Reuters.

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По его словам, он не исключает, что Украине придется "уступить территорий России, чтобы остановить войну", то есть, признать за врагом временно оккупированные территории.

"Все было бы предметом переговоров, но украинцы, заслужили большой кредит. Я думаю, что они будут иметь право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что РФ тоже согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет", — сказал Трамп.

Он отметил, что США сейчас должны "заключить мир" между Россией и Украиной.

Также политик заявил, что Путин "пострадал" от "бунта" Вагнера и его главаря Евгения Пригожина.

"Можно сказать, что Путин все еще там, он все еще силен, но он определенно, я бы сказал, несколько ослаб, по крайней мере, в сознании многих людей. Однако, вы не знаете, какая есть альтернатива. Это могло бы быть лучше, но могло бы быть и намного хуже", — считает 45-й президент США.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома



Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне — сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит. . Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома Джо Байден и Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии является губернатор Флориды Рон Десантис.Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне — сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит. В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина. Читайте также: Зеленский верит, что Украина победит до выборов в США. Ранее Трамп критиковал помощь ВСУ

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