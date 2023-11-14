Царьову вручили підозру у фінансуванні Росгвардії в Криму – Офіс генпрокурора
Колишньому депутату Верховної Ради від проросійської Партії регіонів Олегу Царьову оголосили нову підозру – у фінансуванні Росгвардії. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
За даними слідства, Царьов, який у 2014 році втік до Росії, наразі "активно співпрацює з військово-політичним керівництвом держави-агресора з метою завдання шкоди обороноздатності України".
СБУ стверджує, що зібрала докази того, що колишній депутат від партії Януковича фінансує збройні формування російських загарбників на території тимчасово окупованого Криму.
У прокуратурі зазначають, що у Царьова була нерухомість та низка підприємств, які після окупації Криму він зареєстрував за російським законодавством та найняв росгвардійців, щоб ті охороняли майно.
Гроші за охорону свого музею-садиби та санаторію у Ялті ексдепутат перевів на офіційно зареєстровані рахунки Росгвардії, встановило слідство.
"Фактично підозрюваний фінансує окупаційні війська держави-агресора в українському Криму", – пишуть в Офісі генпрокурора.
- У травні 2022 року Шевченківський райсуд Києва визнав Царьова винним у публічних закликах до сепаратизму, насильницької зміни та повалення конституційного ладу. Цю справу проти Царьова відкрили ще у 2014 році, коли той підтримував агресію РФ на сході та в Криму і був "спікером парламенту" терористичної організації Новоросія.
- 19 травня 2022 року СБУ повідомила про затримання брата Царьова, який із 2014 року жив у Дніпрі та розраховував очолити Дніпропетровську область після її окупації Росією.
- У вересні 2022 року Царьов отримав нову підозру за спробу "дійти до Києва" з окупантами.
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