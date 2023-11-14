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Царьову вручили підозру у фінансуванні Росгвардії в Криму – Офіс генпрокурора

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 13:30
Царьову вручили підозру у фінансуванні Росгвардії в Криму – Офіс генпрокурора - Фото
Олег Царьов (Скриншот з відео)

Колишньому депутату Верховної Ради від проросійської Партії регіонів Олегу Царьову оголосили нову підозру – у фінансуванні Росгвардії. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, Царьов, який у 2014 році втік до Росії, наразі "активно співпрацює з військово-політичним керівництвом держави-агресора з метою  завдання шкоди обороноздатності України".

СБУ стверджує, що зібрала докази того, що колишній депутат від партії Януковича фінансує збройні формування російських загарбників на території тимчасово окупованого Криму.

У прокуратурі зазначають, що у Царьова була нерухомість та низка підприємств, які після окупації Криму він зареєстрував за російським законодавством та найняв росгвардійців, щоб ті охороняли майно.

Гроші за охорону свого музею-садиби та санаторію у Ялті ексдепутат перевів на офіційно зареєстровані рахунки Росгвардії, встановило слідство.

"Фактично підозрюваний фінансує окупаційні війська держави-агресора в українському Криму", – пишуть в Офісі генпрокурора.

Фото: Прокуратура

Фото: Прокуратура
  • У травні 2022 року Шевченківський райсуд Києва визнав Царьова винним у публічних закликах до сепаратизму, насильницької зміни та повалення конституційного ладу. Цю справу проти Царьова відкрили ще у 2014 році, коли той підтримував агресію РФ на сході та в Криму і був "спікером парламенту" терористичної організації Новоросія. 
  • 19 травня 2022 року СБУ повідомила про затримання брата Царьова, який із 2014 року жив у Дніпрі та розраховував очолити Дніпропетровську область після її окупації Росією. 
  • У вересні 2022 року Царьов отримав нову підозру за спробу "дійти до Києва" з окупантами.

Читайте також: Замах на Царьова влаштувала СБУ, він давно в "списку", стан критичний — джерело

Мілана Головань
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