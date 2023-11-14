Цареву вручили подозрение в финансировании Росгвардии в Крыму – Офис генпрокурора

Бывшему депутату Верховной Рады от пророссийской Партии регионов Олегу Цареву объявили новое подозрение – в финансировании Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, Царев, в 2014 году сбежавший в Россию, сейчас "активно сотрудничает с военно-политическим руководством государства-агрессора с целью нанесения ущерба обороноспособности Украины".

СБУ утверждает, что собрало доказательства, что бывший депутат от партии Януковича финансирует вооруженные формирования российских захватчиков на территории временно оккупированного Крыма.

В прокуратуре отмечают, что у Царева была недвижимость и ряд предприятий, которые после оккупации Крыма он зарегистрировал по российскому законодательству и нанял росгвардейцев, чтобы те охраняли имущество.

Деньги за охрану своего музея-усадьбы и санатория в Ялте экс-депутат перевел на официально зарегистрированные счета Росгвардии, установило следствие.

"Фактически подозреваемый финансирует оккупационные войска государства-агрессора в украинском Крыму", – пишут в Офисе генпрокурора.

В мае 2022 года Шевченковский райсуд Киева признал Царева виновным в публичных призывах к сепаратизму, насильственному изменению и свержению конституционного строя. Это дело против Царева было открыто еще в 2014 году, когда тот поддерживал агрессию РФ на востоке и в Крыму и был "спикером парламента" террористической организации Новороссия.

19 мая 2022 СБУ сообщила о задержании брата Царева, который с 2014 года жил в Днепре и рассчитывал возглавить Днепропетровскую область после ее оккупации Россией.

В сентябре 2022 года Царев получил новое подозрение за попытку "дойти до Киева" с оккупантами.

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