"Циркони", "Онікси" та Х-69. У розвідці розповіли, скільки ракет має Росія сьогодні
Росія має на озброєнні близько 400 крилатих ракет "Онікс", якими регулярно завдає ударів по Одеській області, а також десятки та сотні інших повітряних цілей. Про це на запит АрміяInform розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони.
За даними розвідки, на кінець квітня Збройні сили РФ мали на озброєнні:
→ 400 крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М",
→ 270 одиниць "Калібрів";
→ 45 керованих авіаційних ракет Х-69;
→ близько 40 гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон".
Крім того, ГУР дізналося: щомісяця в Росії виготовляють до 10 "Цирконів" та "Оніксів", а також 30-40 "Калібрів". Щодо новітніх Х-69, то їхні темпи виробництва нижчі — лише по 1-3 одиниці щомісяця.
- На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".
- Найкращий варіант протидії російським ракетам "Циркон" та "Онікс" – знищувати пускові установки у Криму, проте це складне завдання. Про це в коментарі LIGA.net повідомив полковник запасу, ексспікер Генерального штабу Владислав Селезньов.
- Під час ранкової атаки на Україну Росія запустила 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, повідомив LIGA.net речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш. За його словами, це був перший випадок, коли ворог атакував такою кількістю ракет цих типів – українським військовим складно розрізнити їх.
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