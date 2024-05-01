"Циркони", "Онікси" та Х-69. У розвідці розповіли, скільки ракет має Росія сьогодні

У ГУР розповіли про запаси ракет та темпи їхнього виробництва у Росії

Запуск ракети Онікс (Фото: ресурс окупантів)

Росія має на озброєнні близько 400 крилатих ракет "Онікс", якими регулярно завдає ударів по Одеській області, а також десятки та сотні інших повітряних цілей. Про це на запит АрміяInform розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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За даними розвідки, на кінець квітня Збройні сили РФ мали на озброєнні:

→ 400 крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М",

→ 270 одиниць "Калібрів";

→ 45 керованих авіаційних ракет Х-69;

→ близько 40 гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон".

Крім того, ГУР дізналося: щомісяця в Росії виготовляють до 10 "Цирконів" та "Оніксів", а також 30-40 "Калібрів". Щодо новітніх Х-69, то їхні темпи виробництва нижчі — лише по 1-3 одиниці щомісяця.

На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".

вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами". Найкращий варіант протидії російським ракетам "Циркон" та "Онікс" – знищувати пускові установки у Криму, проте це складне завдання. Про це в коментарі LIGA.net повідомив полковник запасу, ексспікер Генерального штабу Владислав Селезньов.

повідомив полковник запасу, ексспікер Генерального штабу Владислав Селезньов. Під час ранкової атаки на Україну Росія запустила 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, повідомив LIGA.net речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш. За його словами, це був перший випадок, коли ворог атакував такою кількістю ракет цих типів – українським військовим складно розрізнити їх.

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