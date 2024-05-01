"Цирконы", "Ониксы" и Х-69. В разведке рассказали, сколько ракет у России сегодня

В ГУР рассказали о запасах ракет и темпах их производства в России

Запуск ракеты Оникс (Фото: ресурс окупантов)

Россия имеет на вооружении около 400 крылатых ракет "Оникс", которые регулярно наносят удары по Одесской области, а также десятки и сотни других воздушных целей. Об этом по запросу АрмияInform рассказали в Главном управлении разведки Минобороны.

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По данным разведки, на конец апреля Вооруженные силы РФ находились на вооружении:

→ 400 крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М",

→ 270 единиц "Калибров";

→ 45 управляемых авиационных ракет Х-69;

→ около 40 гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон".

Кроме того, ГУР узнало: ежемесячно в России производят до 10 "Цирконов" и "Ониксов", а также 30-40 "Калибров". Что касается новейших Х-69, то их темпы производства ниже — всего по 1-3 единицы ежемесячно.

На LIGA.net вышел обширный текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".

вышел обширный текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами". Лучший вариант противодействия российским ракетам Циркон и Оникс – уничтожать пусковые установки в Крыму, однако это сложная задача. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил полковник запаса, экс-спикер генерального штаба Владислав Селезнев.

сообщил полковник запаса, экс-спикер генерального штаба Владислав Селезнев. Во время утренней атаки на Украину Россия запустила 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, сообщил LIGA.net спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш. По его словам, это был первый случай, когда враг атаковал таким количеством ракет этих типов – украинским военным сложно их различить.

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