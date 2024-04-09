Минцифры просит украинцев в Крыму найти ракетный комплекс "Бастион". Он пускает "Цирконы"

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Ракетный комплекс "Бастион" (Фото: пропагандистские российские ресурсы)

Вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к украинцам во временно оккупированном Крыму с просьбой помочь собрать информацию о запускающем ракеты "Циркон" российском ракетном комплексе "Бастион".

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"Ищем в Крыму ракетный комплекс "Бастион" <...> По данным украинской разведки, "Цирконами" россияне пытаются пробить ПВО. "Бастионы" запускают их из разных районов Крыма", – написал Федоров.

В этой связи глава Минцифры обратился к украинцам в Крыму с просьбой предоставить следующую информацию:

→ места запусков ракет;

→ локации хранения комплексов;

→ места хранения ракет;

→ заправки.

Нужна также информация о российских военных, обслуживающих "Бастион": имена, должности, места службы и проживание.

Отправить соответствующую информацию можно в чат-бот єВорог.

Федоров отмечает важность удаления переписки с ботом после предоставления данных о "Бастионе" и "Цирконах". Это, по его словам, необходимо для обеспечения безопасности информатора.

"Данные о "Бастионе" очень нужны. Если их уничтожить, то это минус возможность для россиян обстреливать украинские города", – резюмировал министр.

Утром 25 марта россияне атаковали Киев ракетами, в результате чего местные власти зафиксировали падение обломков в городе.

Аналитик Рябых предположил, что россияне могли ударить по столице ракетами "Циркон".

На LIGA.net вышел обширный текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".

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