Мінцифри просить українців у Криму знайти ракетний комплекс "Бастіон", який пускає "Циркони"

Надіслати відповідну інформацію можна у чатбот єВорог

Ракетний комплекс "Бастіон" (Фото: пропагандистські російські ресурси)

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до українців у тимчасово окупованому Криму з проханням допомогти зібрати інформацію про російський ракетний комплекс "Бастіон", який запускає ракети "Циркон".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Шукаємо в Криму ракетний комплекс "Бастіон" <...> За даними української розвідки, "Цирконами" росіяни намагаються пробити ППО. "Бастіони" запускають їх з різних районів Криму", – написав Федоров.

У зв'язку з цим глава Мінцифри звернувся до українців у Криму з проханням надати таку інформацію:

→ місця запусків ракет;

→ локації зберігання комплексів;

→ місця зберігання ракет;

→ заправки.

Потрібна також інформація про російських військових, які обслуговують "Бастіон": імена, посади, місця служби та проживання.

Надіслати відповідну інформацію можна у чатбот єВорог.

Федоров наголошує на важливості видалення листування з ботом після надання даних про "Бастіон" та "Циркони". Це, за його словами, потрібно для безпеки інформатора.

"Дані про "Бастіон" дуже потрібні. Якщо їх знищити, то це мінус можливість для росіян обстрілювати українські міста", – резюмував міністр.

Вранці 25 березня росіяни атакували Київ ракетами, внаслідок чого місцева влада зафіксувала падіння уламків у місті.

Аналітик Рябих припустив, що росіяни могли вдарити по столиці ракетами "Циркон".

На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".

Читайте також: "Скидає швидкість, заходячи на удар". У Повітряних силах розповіли, як збивають "Циркони"