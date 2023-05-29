У Буданова відповіли, що чекає на Росію, коли Путін помре: Будуватимуть нову конструкцію
Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що у разі смерті диктатора Володимира Путіна у Росії почнуть "будувати нову конструкцію". Про це він повідомив в інтерв'ю Online.ua.
За його словами, не можна виходити з одного сценарію, оскільки якщо Путін помре або стане відомо про його смерть, то його посада може не залишитися.
Він зазначив, що в історії Москви було багато різних періодів — "семибоярщина" або "семіолігархщина".
"Після цього почнуть будувати нову конструкцію в нових реаліях: політичних, геополітичних і, можливо, географічних. Тобто буде якесь інше місце, не місце Путіна. А обговорювати поки якісь конкретні прізвища не має сенсу", — сказав Юсов.
Розвідник підкреслив, що Росію не потрібно сприймати як щось абсолютне, тому що в різні епохи вона мала різні обсяги, кордони, устрій та назви.
"Тобто все змінюється, все динамічно. І те, що сьогодні називається Російською Федерацією, завтра може називатися по-іншому і мати інші контури, зокрема географічні", — резюмував він.
- Раніше глава ГУР Буданов сказав, що плани Кремля провалилися ще в той момент, коли влада Росії остаточно повірила своїй пропаганді, і що голова Чечні Рамзан Кадиров має проблеми зі здоров'ям, а також наркотичну залежність.
- Росія не готова до війни на десятиліття, і що швидше вона дасть Україні спокій, то більше у неї буде шансів зберегти власну цілісність, вважає Буданов.
- Буданов прогнозував "вирішальну битву" між Україною та РФ до кінця весни 2023 року.
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