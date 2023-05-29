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У Буданова ответили, что ждет Россию, когда Путин умрет: Будут строить новую конструкцию

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 06:21
У Буданова ответили, что ждет Россию, когда Путин умрет: Будут строить новую конструкцию - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что в случае смерти диктатора Владимира Путина в России начнут "строить новую конструкцию". Об этом он сообщил в интервью каналу Online.ua.

По его словам, нельзя исходить из одного сценария, так как если Путин умрет или станет известно о его смерти, то его должности может не остаться. 

Он отметил, что в истории Москвы было много разных периодов — "семибоярщина" или "семиолигархщина". 

"После этого начнут строить новую конструкцию в новых реалиях: политических, геополитических и, вполне возможно, географических. То есть будет какое-нибудь другое место, не место Путина. А обсуждать пока какие-то конкретные фамилии не имеет смысла", — сказал Юсов.

Разведчик подчеркнул, что Россию не нужно воспринимать как что-то абсолютное, так как в разных эпохи она имела разные объемы, границы, устройства и названия. 

"То есть все меняется, все динамично. И то, что сегодня называется Российской Федерацией, завтра может называться по-другому и иметь другие очертания, в том числе географические", — резюмировал он.

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Дмитрий Гриниченко
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Россиявойнавладимир путинразведкаандрей юсов
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