У Буданова підтвердили, що мер Херсона Колихаєв у полоні в окупантів

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими може підтвердити, що мер Херсона Ігор Колихаєв перебуває у російському полоні. Про це LIGA.net заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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13 вересня Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно підтвердив статус полоненого російськими окупантами Колихаєва. Син міського голови Херсона Святослав напередодні казав, що російська сторона подала Колихаєва до списку полонених, і він перебуває на території РФ.

Про його здоров'я та конкретне місце перебування нічого невідомо.

"Те, що Росія підтвердила Червоному хресту факт утримання Колихаєва, означає, що саме Росія несе повну відповідальність за його життя та здоров'я", – заявив Юсов, додавши, що Україна має всі відповідні дані щодо цього.

На запитання, чи вносила Україна Колихаєва до списків на обмін, Юсов заявив, що робота з повернення усіх незаконно утримуваних українців триває: "Виключень ні для кого немає".

Про викрадення Колихаєва російськими окупантами стало відомо 28 червня 2022 року.

Як розповідала LIGA.net його радниця Галина Ляшевська, вранці Колихаєв приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники мерії Херсона, що залишилися. Щойно він вийшов з машини, його відразу затримали співробітники Росгвардії й, найімовірніше, ФСБ.

25 квітня 2022 року окупанти захопили будівлю Херсонської міськради. Наступного дня Колихаєв звернувся до Офісу президента щодо незаконного призначення окупаційної влади.

5 травня Колихаєв повідомив, що залишається у місті та працює дистанційно. Знову зробив офіційну заяву, звернувшись до ОП.

28 червня окупанти викрали та відвезли у невідомому напрямку Колихаєва.

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