У Буданова подтвердили, что мэр Херсона Колыхаев в плену у оккупантов

Координационный штаб по обращению с военнопленными может подтвердить, что мэр Херсона Игорь Колыхаев находится в российском плену. Об этом LIGA.net заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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13 сентября Международный комитет Красного Креста официально подтвердил статус плененного российскими оккупантами Колыхаева. Сын мэра Херсона Святослав накануне говорил, что российская сторона подала Колыхаева в список пленных, и он находится на территории РФ.

О его здоровье и конкретном местонахождении ничего неизвестно.

"То, что Россия подтвердила Красному кресту факт удержания Колыхаева, означает, что именно Россия несет полную ответственность за его жизнь и здоровье", – заявил Юсов, добавив, что у Украины есть все соответствующие данные об этом.

На вопрос, включала ли Украина Колыхаева в списки на обмен, Юсов заявил, что работа по возвращению всех незаконно удерживаемых украинцев продолжается: "Исключений ни для кого нет".

О похищении Колыхаева российскими оккупантами стало известно 28 июня 2022 года.

Как рассказывала LIGA.net его советница Галина Ляшевская, утром Колыхаев приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники мэрии Херсона. Как только он вышел из машины, его сразу задержали сотрудники Росгвардии и, скорее всего, ФСБ.

25 апреля 2022 года оккупанты захватили здание Херсонского горсовета. На следующий день Колыхаев обратился в Офис президента по поводу незаконного назначения оккупационных властей.

5 мая Колыхаев сообщил, что остается в городе и работает дистанционно. Снова сделал официальное заявление, обратившись в ОП.

28 июня оккупанты похитили и увезли в неизвестном направлении Колыхаева.

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