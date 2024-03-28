У Держдепі США радять Зеленському бути "відкритішим" щодо висвітлення війни

Джеймс Рубін вважає, що це посилить нагальну потребу України в більшій допомозі з боку її союзників

Джеймс Рубін (Фото: ЕРА)

Керівник Центру глобальної взаємодії США при Державному департаменті Джеймс Рубін вважає, що президент Володимир Зеленський має бути відвертішим у разі надання інформації щодо перебігу війни. Про це він заявив в коментарі Politico.

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За його словами, "інколи українська влада може чинити опір свободі інформації, яка є нормальною для нас", в той час як військкори, навпаки, "повідомляють про речі, які не обов'язково відповідають інтересам Зеленського".

"Але в демократичній державі, якою, як ми сподіваємося і все частіше бачимо, стає Україна, вони можуть зрозуміти, що мати воєнних репортерів, які висвітлюють війну, навіть якщо іноді з'являються погані новини, – це набагато краще життя, ніж контрольоване середовище, в яке Росія поставила весь свій народ", – висловився Рубін.

На думку американського посадовця, кращий доступ до інформації щодо ситуації на полі бої посилить нагальну потребу України в більшій допомозі з боку її союзників.

23 березня 2024 року Зеленський заслухав доповіді про відновлювальні роботи в областях після російського удару 22 березня – найскладніша ситуація залишається в Харкові.

В інтерв'ю американському CBS News президент заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів взимку. Водночас він визнав, що Збройні Сили України не готові до великого російського наступу.

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