В Госдепе США советуют Зеленскому быть "открытее" относительно освещения войны

Джеймс Рубин считает, что это усилит неотложную потребность Украины в большей помощи со стороны ее союзников

Джеймс Рубин (Фото: ЕРА)

Руководитель Центра глобального взаимодействия США при Государственном департаменте Джеймс Рубин считает, что президент Владимир Зеленский должен быть более откровенным при предоставлении информации о ходе войны. Об этом он заявил в комментарии Politico.

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По его словам, "иногда украинские власти могут сопротивляться свободе информации, которая является нормальной для нас", в то время как военкоры, наоборот, "сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Зеленского".

"Но в демократическом государстве, которым, как мы надеемся и все чаще видим, становится Украина, они могут понять, что иметь военных репортеров, освещающих войну, даже если иногда появляются плохие новости, – это гораздо лучшая жизнь, чем контролируемая среда, в которую Россия поставила весь свой народ", – высказался Рубин.

По мнению американского чиновника, лучший доступ к информации о ситуации на поле боя усилит незамедлительную потребность Украины в большей помощи со стороны ее союзников.

23 марта 2024 года Зеленский заслушал доклады о восстановительных работах в областях после российского удара 22 марта – самая сложная ситуация остается в Харькове.

В интервью американскому CBS News президент заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время он признал, что Вооруженные Силы Украины не готовы к большому российскому наступлению.

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