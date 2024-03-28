В Госдепе США советуют Зеленскому быть "открытее" относительно освещения войны
Руководитель Центра глобального взаимодействия США при Государственном департаменте Джеймс Рубин считает, что президент Владимир Зеленский должен быть более откровенным при предоставлении информации о ходе войны. Об этом он заявил в комментарии Politico.
По его словам, "иногда украинские власти могут сопротивляться свободе информации, которая является нормальной для нас", в то время как военкоры, наоборот, "сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Зеленского".
"Но в демократическом государстве, которым, как мы надеемся и все чаще видим, становится Украина, они могут понять, что иметь военных репортеров, освещающих войну, даже если иногда появляются плохие новости, – это гораздо лучшая жизнь, чем контролируемая среда, в которую Россия поставила весь свой народ", – высказался Рубин.
По мнению американского чиновника, лучший доступ к информации о ситуации на поле боя усилит незамедлительную потребность Украины в большей помощи со стороны ее союзников.
- 23 марта 2024 года Зеленский заслушал доклады о восстановительных работах в областях после российского удара 22 марта – самая сложная ситуация остается в Харькове.
- В интервью американскому CBS News президент заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время он признал, что Вооруженные Силы Украины не готовы к большому российскому наступлению.
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