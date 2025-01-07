У Дніпрі чоловік поранив ножем поліціянта після вимоги надати військово-облікові документи

Під час конфлікту чоловік витягнув з кишені ніж і поранив поліціянта, стверджують правоохоронці

Фото: Поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі чоловік завдав ножових поранень поліціянту. Це сталося після того, як працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки попросили дніпрянина надати військово-облікові документи, повідомили у пресслужби поліції Дніпропетровської області.

За попередніми даними, 45-річний чоловік посварився з представниками ТЦК через відмову показати військово-облікові документи.

Під час конфлікту чоловік витягнув з кишені ніж і поранив поліціянта з Дніпровського районного управління, стверджують правоохоронці. Постраждалий звернувся до лікарні, де йому надали допомогу.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

15 листопада 2024 року військовослужбовець ТЦК застосував зброю під Києвом. Міноборони розпочало перевірку – відео. Версія Сухопутних військ відрізняється від даних Нацполіції.

19 грудня стало відомо, що Міноборони разом із правоохоронцями проводять перевірку інциденту у Вишгороді, де, ймовірно, представники військкомату "викурювали" водія газом з авто.