У Дніпрі чоловік поранив ножем поліціянта після вимоги надати військово-облікові документи
У Дніпрі чоловік завдав ножових поранень поліціянту. Це сталося після того, як працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки попросили дніпрянина надати військово-облікові документи, повідомили у пресслужби поліції Дніпропетровської області.
За попередніми даними, 45-річний чоловік посварився з представниками ТЦК через відмову показати військово-облікові документи.
Під час конфлікту чоловік витягнув з кишені ніж і поранив поліціянта з Дніпровського районного управління, стверджують правоохоронці. Постраждалий звернувся до лікарні, де йому надали допомогу.
Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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