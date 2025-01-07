У Дніпрі чоловік поранив ножем поліціянта після вимоги надати військово-облікові документи
Фото: Поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі чоловік завдав ножових поранень поліціянту. Це сталося після того, як працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки попросили дніпрянина надати військово-облікові документи, повідомили у пресслужби поліції Дніпропетровської області.

За попередніми даними, 45-річний чоловік посварився з представниками ТЦК через відмову показати військово-облікові документи.

Під час конфлікту чоловік витягнув з кишені ніж і поранив поліціянта з Дніпровського районного управління, стверджують правоохоронці. Постраждалий звернувся до лікарні, де йому надали допомогу.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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