В Днепре мужчина ранил полицейского после требования предоставить военно-учетные документы

Во время конфликта мужчина вытащил из кармана нож и ранил полицейского, утверждают правоохранители

Фото: Полиция Днепропетровской области

В Днепре мужчина нанес ножевые ранения полицейскому. Это произошло после того, как работники территориального центра комплектования и социальной поддержки попросили днепрянина предоставить военно-учетные документы, сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

По предварительным данным, у 45-летнего мужчины возник конфликт с представителями ТЦК из-за отказа показать военно-учетные документы.

Во время конфликта мужчина вытащил из кармана нож и ранил полицейского из Днепровского районного управления, утверждают правоохранители. Пострадавший обратился в больницу, где ему оказали помощь.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

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