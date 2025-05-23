У ДПСУ не мають інформації про злам Росією відеокамер на кордоні України

Демченко каже, що немає інформації про те, що російське ГРУ атакувало підключені до інтернету камери на українських прикордонних пунктах

Андрій Демченко (Фото: facebook.com/andriy.demchenko)

Державна прикордонна служба не отримувала від прикордонників суміжних країн повідомлень про злам систем відеоспостереження на кордоні. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Суспільне.

ДПСУ, яка також має систему відеоспостереження на кордоні, теж не зафіксувала зламу систем. Це стосується і зеленої ділянки кордону, і пунктів пропуску.

"Такої інформації нам не надходило від прикордонників суміжних країн, щоб вони мали якийсь вплив на їхні інформаційні системи, в тому числі ті, до яких під'єднані системи відеоспостереження", – сказав Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що відбувається постійна комунікація на рівні навіть прикордонних підрозділів України з прикордонними підрозділами на місцях суміжних країн.

"Якщо нам вдасться отримати від них якесь підтвердження, що дійсно був якийсь вплив, то ми обов'язково ділимося інформацією для того, щоб врахувати це у своїй службовій діяльності відносно захисту наших інформаційних систем. За необхідності, ми можемо також надати всю необхідну допомогу, якщо така буде запропонована на отримання від суміжних країн", – сказав Демченко.