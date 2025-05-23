В ГПСУ нет информации о взломе Россией видеокамер на границе Украины

Демченко говорит, что нет информации о том, что российское ГРУ атаковало подключенные к интернету камеры на украинских пограничных пунктах

Андрей Демченко (Фото: facebook.com/andriy.demchenko)

Государственная пограничная служба не получала от пограничников сопредельных стран уведомлений о взломе систем видеонаблюдения на границе. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Суспильне.

ГПСУ, которая также имеет систему видеонаблюдения на границе, тоже не зафиксировала взлом систем. Это касается и зеленого участка границы, и пунктов пропуска.

"Такая информация нам не поступала от пограничников сопредельных стран, чтобы они имели какое-либо влияние на их информационные системы, в том числе те, к которым подключены системы видеонаблюдения", – сказал Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что происходит постоянная коммуникация на уровне даже пограничных подразделений Украины с пограничными подразделениями на местах сопредельных стран.

"Если нам удастся получить от них какое-то подтверждение, что действительно было какое-то влияние, то мы обязательно делимся информацией для того, чтобы учесть это в своей служебной деятельности относительно защиты наших информационных систем. При необходимости мы можем также оказать всю необходимую помощь, если такая будет предложена на получение от сопредельных стран", – сказал Демченко.