У другому турі президентських виборів у Хорватії перемагає проросійський Міланович
Проросійський президент Хорватії Зоран Міланович переміг у другому турі виборів глави держави, набравши майже 78% голосів. Про це свідчать результати екзитполів.
Колишній міністр освіти Драган Приморац, який був суперником Зорана Мілановича, отримав підтримку понад 22% виборців.
Перший тур виборів відбувся 29 грудня, але жоден із кандидатів не здобув понад 50% голосів. Для перемоги Мілановичу не вистачило лише 1%.
Міланович обіймає посаду президента з лютого 2020 року. Раніше він очолював Соціал-демократичну партію Хорватії. Він неодноразово висловлював критику на адресу України, називаючи її однією з найбільш корумпованих країн світу, та виступав проти підтримки Києва з боку ЄС і НАТО.
- У січні 2023 року чинний президент Хорватії заявив, що Росію "не перемогти", і згадав про Крим. У МЗС України відреагували.
- Після цього він назвав гасло "Слава Україні!" "криком шовіністів". Подоляк назвав це ганьбою.
- 2 жовтня 2024 року президент Хорватії не дозволив армії брати участь у місіях НАТО в Україні.