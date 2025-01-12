У другому турі президентських виборів у Хорватії перемагає проросійський Міланович

За даними екзитполів, Міланович набрав майже 78% голосів. Він відверто симпатизує Росії й колись називав гасло "Слава Україні!" "криком шовіністів"

Зоран Міланович (Фото: ЕРА/ANTONIO BAT)

Проросійський президент Хорватії Зоран Міланович переміг у другому турі виборів глави держави, набравши майже 78% голосів. Про це свідчать результати екзитполів.

Колишній міністр освіти Драган Приморац, який був суперником Зорана Мілановича, отримав підтримку понад 22% виборців.

Перший тур виборів відбувся 29 грудня, але жоден із кандидатів не здобув понад 50% голосів. Для перемоги Мілановичу не вистачило лише 1%.

Міланович обіймає посаду президента з лютого 2020 року. Раніше він очолював Соціал-демократичну партію Хорватії. Він неодноразово висловлював критику на адресу України, називаючи її однією з найбільш корумпованих країн світу, та виступав проти підтримки Києва з боку ЄС і НАТО.