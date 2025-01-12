Во втором туре президентских выборов в Хорватии побеждает пророссийский Миланович

По данным экзитполов, Миланович набрал 78% голосов. Он откровенно симпатизирует РФ и когда-то называл лозунг "Слава Украине!" "криком шовинистов"

Зоран Миланович (Фото: ЕРА/ANTONIO BAT)

Пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре выборов главы государства, набрав около 78% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитполов.

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Бывший министр образования Драган Приморац, соперник Зорана Милановича, получил поддержку более 22% избирателей.

Первый тур выборов состоялся 29 декабря, но ни один из кандидатов не получил более 50% голосов. Для победы Милановичу не хватило всего 1%.

Миланович занимает должность президента с февраля 2020 года. Ранее он возглавлял Социал-демократическую партию Хорватии. Он неоднократно высказывал критику в адрес Украины, называя ее одной из наиболее коррумпированных стран мира и выступал против поддержки Киева со стороны ЕС и НАТО.