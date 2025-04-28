У Франції затримано підозрюваних у нападах на в'язниці. RTL повідомляє про 20 причетних

В'язниця у Франції (Ілюстративне фото: ЕРА)

У Франції 28 квітня затримали ймовірних винуватців нападів на в'язниці та їхніх співробітників у різних регіонах країни за останні два тижні. Про це повідомив міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен.

"Я хотів би подякувати суддям і силам правопорядку за те, що сьогодні рано вранці заарештували ймовірних виконавців нападів на тюремних працівників і в'язниці нашої країни. Ми залишаємося відданими закону і Республіці в нашій невпинній боротьбі з наркоторгівлею", – написав він, не уточнивши кількість затриманих.

Водночас RTL France повідомляє, з посиланням на власні дані, що могли бути затримані близько 20 осіб. "Масштабні арешти" проходили у Парижі, Марселі, Бордо та Ліоні.

Телерадіокомпанія повідомляє, що слідчі зараз розглядають кілька версій нападів на в'язниці та їхніх працівників. Серед них можлива операція наркоторговців, зокрема могутньої марсельської DZ-мафії.

А кілька співрозмовників, близьких до розслідування, повідомили RTL France про нове явище – наркотероризм, спрямований на залякування й дестабілізацію держави.