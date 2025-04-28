Во Франции задержаны подозреваемые в нападениях на тюрьмы. RTL сообщает о 20 причастных

Тюрьма во Франции (Иллюстративное фото: ЕРА)

Во Франции 28 апреля задержали предполагаемых виновников нападений на тюрьмы и их сотрудников в разных регионах страны за последние две недели. Об этом сообщил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен.

"Я хотел бы поблагодарить судей и силы правопорядка за то, что сегодня ранним утром арестовали вероятных исполнителей нападений на тюремных работников и тюрьмы нашей страны. Мы остаемся преданными закону и Республике в нашей неустанной борьбе с наркоторговлей", – написал он, не уточнив количество задержанных.

В то же время RTL France сообщает, со ссылкой на собственные данные, что могли быть задержаны около 20 человек. "Масштабные аресты" проходили в Париже, Марселе, Бордо и Лионе.

Телерадиокомпания сообщает, что следователи сейчас рассматривают несколько версий нападений на тюрьмы и их работников. Среди них вероятная операция наркоторговцев, в частности могущественной марсельской DZ-мафии.

А несколько собеседников, близких к расследованию, сообщили RTL France о новом явлении – наркотерроризме, направленном на запугивание и дестабилизацию государства.