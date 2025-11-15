У Хмельницькому тікали дві левиці, поліція відкрила справу – відео

Одну з левиць вдалося повернути у вольєр, а інша змогла залишити зоокуточок. Однак і її знайшли

Фото: поліція Хмельницької області

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами після втечі двох левиць з зоокуточка у Хмельницькому, повідомила обласна поліція. Нижче є фото з тілами тварин, загиблих через втечу левиць, 18+.

"Сьогодні, 15 листопада, близько 10:55 години, до поліції надійшло повідомлення про те, що з вольєрів на території зоокуточка по вул. Пархоменка у Хмельницькому втекли левиці, в результаті чого загинули інші тварини", – йдеться у публікації.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про жорстоке поводження з тваринами й "встановлюють усі обставини події".

Максимальне покарання за цією статтею – три роки тюрми з конфіскацією тварини.

Фото: поліція Хмельницької області

Одну з левиць вдалося повернути у вольєр, однак інша вибігла за територію зоокуточка – о 21:22 поліція повідомила, що її вдалося знайти й ввести у стан медикаментозного сну.

"Тварину транспортують у безпечне місце", – зазначили правоохоронці, додавши відео з тим, як засинала левиця.