В Хмельницком из вольера убегали две львицы, полиция открыла дело – видео

Одну из львиц удалось вернуть в вольер, а другая смогла покинуть зооуголок. Однако и ее нашли

Фото: полиция Хмельницкой области

Правоохранители открыли уголовное производство относительно жестокого обращения с животными после побега двух львиц из зооуголка в Хмельницком, сообщила областная полиция. Ниже есть фото с телами животных, погибших из-за побега львиц, 18+.

"Сегодня, 15 ноября, около 10:55 часов, в полицию поступило сообщение о том, что из вольеров на территории зооуголка по ул. Пархоменко в Хмельницком сбежали львицы, в результате чего погибли другие животные", – говорится в публикации.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по статье о жестоком обращении с животными и "устанавливают все обстоятельства происшествия".

Максимальное наказание по этой статье – три года тюрьмы с конфискацией животного.

Фото: полиция Хмельницкой области

Одну из львиц удалось вернуть в вольер, однако другая выбежала за территорию зооуголка – в 21:22 полиция сообщила, что ее удалось найти и ввести в состояние медикаментозного сна.

"Животное транспортируют в безопасное место", – отметили правоохранители, добавив видео с тем, как засыпала львица.