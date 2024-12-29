У Хорватії розпочалися вибори президента. Проросійський Міланович також балотується
У Хорватії 29 грудня розпочався перший тур виборів президента. Близько 3,8 млн хорватів мають право проголосувати за одного з восьми кандидатів, передає Index.hr.
Загалом у країні функціонують 6500 виборчих дільниць, вони прийматимуть виборців до 18:00 29 грудня. Результати голосування стануть відомі попередньо цього ж вечора.
Чинний глава держави Зоран Міланович, кандидат від опозиційних соціал-демократів, має намір балотуватись на другий термін. Його головний суперник – колишній міністр науки Драган Приморац, якого підтримує керівна партія Хорватська демократична спілка (ХДС).
Також у списку два незалежні кандидати: Марія Селак Распудич та Івана Кекін із лівої зеленої політичної партії "Ми можемо". Обидві отримали 10% голосів під час опитування.
Ще у президенти балотуються: мер міста Синь Міро Буль (представник політичної партії "Міст"), незалежні кандидати Томіслав Йоніч та Ніко Токіч, віцеголова політичної партії DOMiNO Бранка Лозо.
Якщо жоден із кандидатів не набере більш як 50% голосів, то 12 січня 2025 року відбудеться другий тур виборів президента.
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