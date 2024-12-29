В Хорватии стартовали выборы президента. Пророссийский Миланович тоже баллотируется
В Хорватии 29 декабря стартовал первый тур выборов президента. Около 3,8 млн хорватов имеют право проголосовать за одного из восьми кандидатов, передает Index.hr.
Всего в стране функционируют 6500 избирательных участков, они будут принимать избирателей до 18:00 29 декабря. Результаты голосования станут известны, предварительно, этим же вечером.
Действующий глава государства Зоран Миланович, кандидат от оппозиционных Социал-демократов, намерен баллотироваться на второй срок. Его главный соперник – бывший министр науки Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия Хорватский демократический союз (ХДС).
Также в списке два независимых кандидата: Мария Селак Распудич и Ивана Кекин из левой зеленой политической партии Мы можем. Обе получили по 10% голосов во время опроса.
Еще в президенты баллотируются: мэр города Синь Миро Буль (представитель политической партии Мост), независимые кандидаты Томислав Йонич и Нико Токич, вице-председатель политической партии DOMiNO Бранка Лозо.
Если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, то 12 января 2025 года пройдет второй тур выборов президента.
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